Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı, saat kaçta? 12 Eylül 2025 Show TV akışı... Yeni sezonu dört gözle beklenen Kızılcık Şerbeti için, nefesler tutuldu. Cuma günleri yayınlanan dizi için gözler bugünkü yayın akışına çevrildi. Peki; Kızılcık Şerbeti başlayacak mı? 12 Eylül 2025 Kızılcık Şerbeti var mı, saat kaçta? İşte yayın akışı...