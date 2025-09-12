Abone ol: Google News

Yeni sezonu dört gözle beklenen Kızılcık Şerbeti için, nefesler tutuldu. Cuma günleri yayınlanan dizi için gözler bugünkü yayın akışına çevrildi. Peki; Kızılcık Şerbeti başlayacak mı? 12 Eylül 2025 Kızılcık Şerbeti var mı, saat kaçta? İşte yayın akışı...

Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 10:06
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı, saat kaçta? 12 Eylül 2025 Show TV akışı...

Başrollerinde Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek gibi isimlerin yer aldığı "Kızılcık Şerbeti", 3. sezonu geride bıraktı.

Cuma akşamlarına damga vuran dizi, 4. sezona başlıyor.

Kızılcık Şerbeti izleyicileri ise 12 Eylül Cuma günü yayın akışlarına göz atarak, "Bu akşam Kızılcık var mı, yok mu" merak ediyor.

Yeni isimlerin de katıldığı dizinin akıbeti belli oldu.

Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam başlayacak mı, saat kaçta? İşte yayın bilgileri...

BU AKŞAM (12 EYLÜL 2025) KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, ekranların reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” 12 Eylül Cuma günü ekrana geri dönüyor.

Fenomen dizi, saat 20.00'de ekrana gelecek.

Dizinin yeni sezonunda kadroya sevilen oyuncular Erkan Avcı, Açelya Akkoyun, Serkan Rutkay Ayıköz ve Sibel Şişman dahil oldu.

