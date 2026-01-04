Bu akşam Teşkilat var mı, neden yok? 4 Ocak 2026 Teşkilat yeni bölüm... Yılbaşı tatili ve Ocak ayının ilk haftası olması sebebiyle pek çok yapımın ara vermesi, "Teşkilat bu akşam var mı?" sorusunu gündeme getirdi. Peki; bu akşam Teşkilat yayınlanacak mı? İşte 4 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı ve dizinin yeni bölüm tarihi...