Bu akşam Teşkilat var mı, neden yok? 4 Ocak 2026 Teşkilat yeni bölüm...

Yılbaşı tatili ve Ocak ayının ilk haftası olması sebebiyle pek çok yapımın ara vermesi, "Teşkilat bu akşam var mı?" sorusunu gündeme getirdi. Peki; bu akşam Teşkilat yayınlanacak mı? İşte 4 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı ve dizinin yeni bölüm tarihi...

Yayınlama Tarihi: 04.01.2026 09:44
  • Teşkilat dizisi, 4 Ocak 2026 Pazar günü yayın akışında yer almadı.
  • Dizinin yeni bölümü 11 Ocak 2026 Pazar akşamı yayınlanacak.
  • Bu hafta tekrar bölümü veya farklı bir yapımla yer alacak.

Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, 4 Ocak 2026 Pazar günü yayın akışında yer almadı.

Yeni bölümü bekleyen izleyiciler, dizinin neden ekrana gelmediğini ve 164. bölümün ne zaman yayınlanacağını merak etti.

Yayın akışındaki değişiklikler sonrası gözler TRT 1’den gelecek açıklamalara çevrildi.

Peki; bu akşam Teşkilat var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

4 OCAK 2026 TEŞKİLAT DİZİSİ YAYINLANACAK MI

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümü, 4 Ocak 2026 Pazar akşamı ekrana gelmeyecek.

Dizinin bu hafta tekrar bölümüyle ya da farklı bir yapımla yayın akışında yer aldığı görüldü.

Teşkilat dizisinin 164. bölümünün 11 Ocak 2026 Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

