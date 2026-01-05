Nebraska'ya damat olmuştu! İşte TLC'deki Mürsel ve Anna'nın son hali...

- Antalyalı Mürsel ve Nebraskalı Anna, 'Evliliğe 90 Gün' programıyla ünlenip Nebraska'da yaşamaya başladı.
- Birbirlerinin dilini bilmeyen çift, çeviri programlarıyla iletişim kurup mutlu bir evlilik sürdürdü.
- Taşıyıcı anne aracılığıyla Gökhan John adlı oğullarını 4 yıl önce kucağına alan çiftin son halleri merak ediliyor.
2021 yılında TLC'de yayınlanan "Evliliğe 90 Gün" ile ünlenen Antalyalı Mürsel Mistanoğlu, Nebraskalı Anna ile tanışmıştı.
Mistanoğlu, evlilik kararı aldığı aşkı için ülke değiştirdi.
Anna ve Mürsel'in hikayesi ise birbirlerinin dilini bilmedikleri için çeviri programlarıyla konuşmasıydı.
Katıldıkları programla isimlerini tüm dünyaya duyuran ikili evlendi ve Nebraska'da yaşamaya başladı.
Taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olmayı seçen Anna ve Mürsel, Gökhan John ismini verdikleri oğullarını 4 yıl önce kucağına aldı.
Fenomen çiftin son hali ise ortaya çıktı.
İşte, TLC'nin Anna ve Mürsel'i...