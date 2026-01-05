Eşref Rüya 28. bölüm fragmanı: Final sinyali… Nisan ölecek mi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çarşamba akşamları izleyiciyi ekran başına toplayan Eşref Rüya, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla tansiyonu bir kez daha yükseltti.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in paylaştığı yapımda, karakterler arasındaki çatışma her bölüm daha da derinleşiyor.

Yeni fragmanda Nisan’ın hastaneden kaçırılması, izleyicileri endişelendirirken sosyal medyada “Nisan’a ne olacak?” sorusu öne çıktı.

Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

NİSAN KAÇIRILDI

Vurulmasının ardından hastanede gözlerini açan Nisan, kısa süreliğine de olsa hayata tutunmayı başarırken yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.

Eşref’in onu korumak için verdiği büyük mücadeleye rağmen yaşanan beklenmedik gelişme, hikâyeyi bambaşka bir noktaya taşıyor.

Nisan, bir kez daha ölümle yüz yüze geliyor.

İşte Eşref Rüya 28. bölüm fragmanı: