Survivor 2026'da ilk eleme: Kimse istemedi! Adaya veda eden yarışmacı...

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonu, TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı.

Yarışmacıların henüz adaptasyon sürecinde olmasına rağmen ortadaki rekabet ekrana da yansıdı.

Ödül oyununda yaşanan kıran kırana mücadele nefesleri keserken, gecenin sonunda eleme heyecanı yaşandı.

İLK ELEME

Ünlüler Takımı'ndaki arkadaşları tarafından ada yaşantısında istenmeyen Selen Görgüzel, kendini bir anda eleme potasında buldu.

Eleme düellosunda kaybeden Görgüzel, "Kader Konseyi"ne gitmek zorunda kaldı.

Kader Konseyi'nde bir araya gelen Gönüllüler takımı, Selen Görgüzel'in kendi takımlarına katılıp katılmaması yönünde kritik bir oylama gerçekleştirdi.

GÖNÜLLÜLER DE İSTEMEDİ

Yapılan oylama sonucunda Gönüllüler takımı, ret oyu kullandı.

Yarışmaya devam etme şansı kalmayan Selen Görgüzel, Survivor 2026 hayallerine ve adaya gözyaşları içinde veda eden ilk isim oldu.