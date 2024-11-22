Bu Akşam TV'de Neler Var? 22 Kasım 2024 Cuma Yayın Akışı...

Televizyon izlemeyi sevenler ve takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük akışlara göz atıyor.
22 Kasım Cuma akşamı birçok sevilen dizinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda hangi kanalda neler var merak ediliyor.
Bu akşam MasterChef, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Aşk Evlilik Boşanma ve Kim Milyoner Olmak İster ekrana gelecek.
İşte kanalların günlük yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Annem Ankara
Now TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Aşk Evlilik Boşanma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Aşk Evlilik Boşanma
22:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
TRT 1 yayın akışı
08:55 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:10 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
Star TV
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
TV8 yayın akışı
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler