Bu Akşam TV'de Neler Var? 22 Kasım 2024 Cuma Yayın Akışı...

Haber Merkezi

Televizyon izlemeyi sevenler ve takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük akışlara göz atıyor.

22 Kasım Cuma akşamı birçok sevilen dizinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda hangi kanalda neler var merak ediliyor.

Bu akşam MasterChef, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Aşk Evlilik Boşanma ve Kim Milyoner Olmak İster ekrana gelecek.

İşte kanalların günlük yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?





Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Annem Ankara

Now TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Aşk Evlilik Boşanma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Aşk Evlilik Boşanma

22:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...





TRT 1 yayın akışı

08:55 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:10 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı





Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti





Star TV

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını





TV8 yayın akışı

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler