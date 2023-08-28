Buçe Buse Kahraman beline kadar açtı, dekoltesine beğeni yağdı! "Kusursuz" Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Buçe Buse Kahraman, sosyal medya pozlarıyla yürek hoplatıyor. Son olarak beline kadar inen sırt dekolteli yeşil elbisesiyle kamera karşısına geçti. Verdiği cesur pozlar sosyal medyayı salladı.

ensonhaber.com

Genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Pelo karakteriyle büyük bir şöhrete kavuştu.

Son dönemde sosyal medyadaki paylaşımları ve hareketleriyle de adından söz ettiren Kahraman, 1 milyona yakın takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

27 yaşındaki genç oyuncu olarak hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya hesabıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Bir dönem Yasak Elma dizisinde de rol alan Buçe Buse Kahraman, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla da hayranlarını kendine hayran bırakıyor.

Dekoltesine beğeni yağdı

Her paylaşımı büyük ilgi gören Kahraman, bu kez de cesur bir dekolteyle dikkatleri üzerine çekti.

Son paylaştığı yeşil elbisesiyle sırt dekoltesini gözler önüne seren cesur pozları, beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte o kareler...

Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman, ekranlarda ilk Çarpışma dizisiyle görünmüştü. Sonrasında Yasak Elma'da Yıldız'ın eski eşlerinde Halit Argun'un küçük kızı Lila karakteriyle ünlenmişti.

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan'ın sevgilisi Pelo'ya hayat veren genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor.