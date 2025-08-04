Bücür Cadı'nın Zeliş'i son haliyle olay yarattı! İşte son hali...

Bir döneme damgasını vuran Bücür Cadı isimli dizide Zeliş karakterine hayat veren oyuncu Merve Erdoğan'ın son hali gündem oldu.

22 Haziran 1991 yılında Niğde'de dünyaya gelen Merve Erdoğan, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

21 Eylül 1999 tarihinde yayınlanmaya başlayan Bücür Cadı yayınlandığı döneme adeta damgasını vurdu.

Oyunculuk kariyerine Bücür Cadı ile başlayan Merve Erdoğan daha sonra "Arka Sıradakiler", "Bir Ömür Yetmez", "Yalaza", "Aşk ve Mavi" ve "Tövbeler Olsun" gibi birçok dizide rol aldı.

Toplam 169 bölüm yayınlanan Bücür Cadı 28 Haziran 2000 tarihinde ekranlara veda etti.

Zeliş karakteri ile hafızalara kazınan 34 yaşındaki Merve Erdoğan'ın son hali ortaya çıktı.

İşte genç oyuncunun son hali..