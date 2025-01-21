Bugün TV'de! 21 Ocak 2025 Salı yayın akışları: Dizi, film, maç, yarışma...

Haber Merkezi

İzlediklerini yapımları kaçırmak istemeyenler, bugünkü program akışına göz atıyor.

Televizyon dünyasında cumartesi diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları gibi birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

Kumandayı eline almanın hayalini kuran seyirciler, bugünün yayınlarına internetten bakıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 21 Ocak 2025 Salı TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Kuruluş Osman

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şirinler

22:00 Pek Yakında

00:45 Desibel

Star TV yayın akışı

09:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 Güzel Köylü

NOW TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 -Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

00:00 Leyla: Hayat.. Aşk… Adalet…

TRT 1 yayın akışı

08:20 Türk Sineması “Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey”

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:35 Masumlar Apartmanı

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:30 UEFA Avrupa Ligi “Galatasaray - Dinamo Kiev”

20:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

TV8 yayın akışı

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

12:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor Türkiye

00:15 Survivor Ekstra / Canlı