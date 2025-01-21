Bugün TV'de! 21 Ocak 2025 Salı yayın akışları: Dizi, film, maç, yarışma...

İzlediklerini yapımları kaçırmak istemeyenler, bugünkü program akışına göz atıyor.
Televizyon dünyasında cumartesi diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları gibi birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.
Kumandayı eline almanın hayalini kuran seyirciler, bugünün yayınlarına internetten bakıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 21 Ocak 2025 Salı TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şirinler
22:00 Pek Yakında
00:45 Desibel
Star TV yayın akışı
09:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Güzel Köylü
NOW TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 -Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
00:00 Leyla: Hayat.. Aşk… Adalet…
TRT 1 yayın akışı
08:20 Türk Sineması “Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey”
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:35 Masumlar Apartmanı
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:30 UEFA Avrupa Ligi “Galatasaray - Dinamo Kiev”
20:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
TV8 yayın akışı
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
12:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor Türkiye
00:15 Survivor Ekstra / Canlı