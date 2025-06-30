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Bugün TV'de: 30 Haziran yayın akışları! Reytingler coşacak...

30 Haziran Pazartesi günü her kanalda birbirinden heyecanlı yapımlar yer alıyor; Diziler, filmler ve yarışma programları, izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte bugünkü TV yayın akışları...

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Bugün TV'de: 30 Haziran yayın akışları! Reytingler coşacak...

Haftanın ilk gününde televizyon kanalları oldukça hareketli.

30 Haziran Pazartesi televizyon kanallarında reyting yarışı devam ederken, sevilen yapımlar ekranda olacak.

İzleyiciler, "bugün TV'de neler var" sorusuna, arama motoru ile yanıt arıyor.

Sizler için kanal kanal akışları derledik. İşte bugünkü TV yayınları...

ATV yayın akışı

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Kader Oyunları

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Sen Anlat Karadeniz

16:30 – Bir Gece Masalı

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Aile Saadeti 

Kanal D

07:00 - Kavak Yelleri

09:30 – Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

13:00 – Gelinim Mutfakta

16:30 – Aşk-ı Memnu

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Godzilla: Büyük Yıkım

Star TV

09:00 – Ada Masalı

11:00 – Ateşböceği

13:30 – Kiralık Aşk

16:15 – Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber

20:00 – Çöpçüler Kralı

21:45 - Hokkabaz

NOW TV

08:30 – Çalar Saat

10:00 – Yasak Elma

12:45 – Sen Çal Kapımı

15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 – Karagül

19:00 – Now Ana Haber

20:00 – Yetenek Sizsiniz (Yeni Bölüm)

00:15 - Aşk Mantık İntikam

TV8

07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 – Oynat Bakalım

10:00 – MasterChef Türkiye

15:30 – İşte Benim Stilim

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 - MasterChef Türkiye

Show TV

09:00 – Aşk Laftan Anlamaz

12:00 – Bahar

15:00 – Kızılcık Şerbeti

18:25 – Show Ana Haber

20:00 – Kapıcılar Kralı

21:45 – Nereden Çıktı Bu Velet

23:30 – Kapıcılar Kralı (Tekrar)

01:15 - Nereden Çıktı Bu Velet

TRT 1

08:25 – Kod Adı Kırlangıç

09:40 – Kasaba Doktoru

13:00 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14:10 – Seksenler

15:20 – Teşkilat

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Yardımcı Oyuncu

22:00 – FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16: Inter – Fluminense (Canlı)

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