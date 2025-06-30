Bugün TV'de: 30 Haziran yayın akışları! Reytingler coşacak...

Haftanın ilk gününde televizyon kanalları oldukça hareketli.
30 Haziran Pazartesi televizyon kanallarında reyting yarışı devam ederken, sevilen yapımlar ekranda olacak.
İzleyiciler, "bugün TV'de neler var" sorusuna, arama motoru ile yanıt arıyor.
Sizler için kanal kanal akışları derledik. İşte bugünkü TV yayınları...
ATV yayın akışı
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
16:30 – Bir Gece Masalı
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Aile Saadeti
Kanal D
07:00 - Kavak Yelleri
09:30 – Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 – Gelinim Mutfakta
16:30 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Godzilla: Büyük Yıkım
Star TV
09:00 – Ada Masalı
11:00 – Ateşböceği
13:30 – Kiralık Aşk
16:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Çöpçüler Kralı
21:45 - Hokkabaz
NOW TV
08:30 – Çalar Saat
10:00 – Yasak Elma
12:45 – Sen Çal Kapımı
15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 – Karagül
19:00 – Now Ana Haber
20:00 – Yetenek Sizsiniz (Yeni Bölüm)
00:15 - Aşk Mantık İntikam
TV8
07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 – Oynat Bakalım
10:00 – MasterChef Türkiye
15:30 – İşte Benim Stilim
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 - MasterChef Türkiye
Show TV
09:00 – Aşk Laftan Anlamaz
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Kapıcılar Kralı
21:45 – Nereden Çıktı Bu Velet
23:30 – Kapıcılar Kralı (Tekrar)
01:15 - Nereden Çıktı Bu Velet
TRT 1
08:25 – Kod Adı Kırlangıç
09:40 – Kasaba Doktoru
13:00 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:10 – Seksenler
15:20 – Teşkilat
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yardımcı Oyuncu
22:00 – FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16: Inter – Fluminense (Canlı)