Bugün TV'de: 9 Ocak Salı dizi ve filmleri! Kanal kanal açıklandı...
ensonhaber.com

FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de yeni bir reyting yarışı daha başlıyor.

Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak akışları teyit ediyor.

Her kanalda yine birbirinden heyecanlı dizi, film ve yarışmalar yer alıyor.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

Kanal D

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

Star TV

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)

Fox TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

TRT 1

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:40 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Evde Tek Başına 2 (Yabancı Sinema)

22:30 Çanakkale Yolun Sonu (Yerli Sinema)

Show TV

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

TV8

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024