Bugün TV'de neler var? 16 Aralık 2024 yayın akışı!

Pazartesi sendromunu atlatmak isteyenler, işten gelir gelmez TV karşısına geçiyor.
Haftanın ilk gününde, ekranlarda birbirinden heyecanlı yapımlar reyting yarışına giriyor.
Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları gibi birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 16 Aralık 2024 2024 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol’da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Çıkış Yok / Yabancı Sinema
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir-Yeni Bölüm
Star TV yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Sen Ağlama İstanbul
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
NOW TV yayın akışı
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şakir Paşa Ailesi
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Kızıl Goncalar-Yeni Bölüm
TRT 1 yayın akışı
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.55 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deha Tekrar
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm