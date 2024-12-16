Bugün TV'de neler var? 16 Aralık 2024 yayın akışı!

Yağmur Dinç

Pazartesi sendromunu atlatmak isteyenler, işten gelir gelmez TV karşısına geçiyor.

Haftanın ilk gününde, ekranlarda birbirinden heyecanlı yapımlar reyting yarışına giriyor.

Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları gibi birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 16 Aralık 2024 2024 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol’da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Çıkış Yok / Yabancı Sinema

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir-Yeni Bölüm

Star TV yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Sen Ağlama İstanbul

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

NOW TV yayın akışı

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Şakir Paşa Ailesi

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar-Yeni Bölüm

TRT 1 yayın akışı

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.55 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Deha Tekrar

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm