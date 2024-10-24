Bugün TV'de neler yayınlanacak? 24 Ekim 2024 yayın akışı!

Yağmur Dinç

Televizyon dünyası yeni bir güne daha başlıyor.

Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları gibi birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

Takip ettikleri yapımı kaçırmak istemeyen seyirciler, günü ve saatini bilmek istiyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 24 Ekim Perşembe 2024 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Karadut

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Bir Gece Masalı

23: 20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Kanal D yayın akışı

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

Star TV yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

NOW TV yayın akışı

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Hudutsuz Sevda

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Hudutsuz Sevda

TRT 1 yayın akışı

09.00 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Gönül Dağı

17.40 Lingo Türkiye

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Celje-Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı

22.00 Fenerbahçe-Manchester United | UEFA Avrupa Ligi Maçı

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm