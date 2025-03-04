Bugünkü TV akışı: Kanallarda 4 Mart Salı 2025...
Yağmur Uçar

Televizyonda yeni bir hafta, yeni bir reyting mücadelesi başlıyor.

Bugün NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak açıklandı.

Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak akışları teyit ediyor.

4 Mart Salı günü TV'dekileri sizler için derledik.

İşte bugünkü yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:20 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

Kanal D

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:05 Kanal D Ana Haber

20:00 Piyasa

Star TV

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:05 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

NOW TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

TV8

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:15 Survivor 2025

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

Show TV

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

TRT 1

10:05 Ömür Akkor İle Bir...

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Vefa Sultan

15:45 Ömür Akkor İle Bir...

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...

18:00 Ramazan Sevinci

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

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Yağmur Uçar
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