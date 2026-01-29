Bülent Ersoy'un eski soyadını duyan şaşırıyor! Bakın neden değişmiş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bu kez sahne performansı ya da açıklamalarıyla değil, soyadıyla gündeme geldi.

Ersoy’un geçmişte soyadını çeşitli gerekçelerle değiştirdiğini açıklaması, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kendi ifadesiyle bu değişime anlam veremediğini dile getiren sanatçının sözleri kısa sürede geniş yankı uyandırırken, konu magazin ve sosyal medya kullanıcılarının merak odağı haline geldi.

Peki, Bülent Ersoy’un eski soyadı ne? Neden değişti?

BÜLENT ERSOY'UN ESKİ SOYADI NE?

Resmi kayıtlara göre Bülent Ersoy’un doğumda aldığı soyadı Erkoç olarak biliniyor.

Sanat hayatının ilk yıllarında sahneye Bülent Erkoç ismiyle çıkan sanatçı, özellikle 1970’li yılların başında bu adla tanındı ve plaklarını bu soyadıyla yayımladı.

NEDEN DEĞİŞTİ?

O dönem Maksim Gazinosu’nda sahne almaya başlayan Ersoy’a, sunucu Müjdat Gezen tarafından “Ersoy” soyadı önerildi.

“Erkoç” soyadının sahnede sert durduğu düşüncesiyle yapılan bu öneri, esprili bir yaklaşımla kabul gördü. Sanatçı, ertesi gün sahneye Bülent Ersoy adıyla çıktı.