İnci Taneleri bu akşam var mı? Yeni sezon ne zaman? 29 Ocak Kanal D yayın akışı Kanal D ekranlarının fenomen dizisi İnci Taneleri geri dönüyor! İzleyicilerin günlerdir merakla sorguladığı "İnci Taneleri bu akşam var mı?" ve "Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevabı netleşti. İşte 29 Ocak Kanal D yayın akışı…