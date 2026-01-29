İnci Taneleri bu akşam var mı? Yeni sezon ne zaman? 29 Ocak Kanal D yayın akışı

- İnci Taneleri dizisi, uzun bir aradan sonra 45. bölümüyle 29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D'de saat 20.00'de yeniden ekranlara gelecek.
- İzleyicilerin merakla beklediği yapım, yeni sezonuna güçlü bir dönüş yapmayı hedefliyor.
- 29 Ocak'taki Kanal D yayın akışı itibarıyla dizinin yeni bölümü belirlenen saatte yayınlanacak.
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımlarından İnci Taneleri, yeni sezonu öncesi yeniden gündemin zirvesine yerleşti.
Sezon finalinde yaşanan çarpıcı gelişmelerin ardından dizinin hayranları, yeni sezon tarihini merak ediyor.
Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D 29 Ocak yayın akışı…
İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI?
Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri, yeni sezonuna güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.
Uzun süredir merakla beklenen dizi, 45. bölümüyle 29 Ocak Perşembe akşamı (bugün) saat 20.00’de yeniden izleyici karşısına çıkacak.
29 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 İnci Taneleri (yeni bölüm)
00:15 Eşref Rüya