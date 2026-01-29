Abone ol: Google News

İnci Taneleri bu akşam var mı? Yeni sezon ne zaman? 29 Ocak Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi İnci Taneleri geri dönüyor! İzleyicilerin günlerdir merakla sorguladığı "İnci Taneleri bu akşam var mı?" ve "Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevabı netleşti. İşte 29 Ocak Kanal D yayın akışı…

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 15:28
  • İnci Taneleri dizisi, uzun bir aradan sonra 45. bölümüyle 29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D'de saat 20.00'de yeniden ekranlara gelecek.
  • İzleyicilerin merakla beklediği yapım, yeni sezonuna güçlü bir dönüş yapmayı hedefliyor.
  • 29 Ocak'taki Kanal D yayın akışı itibarıyla dizinin yeni bölümü belirlenen saatte yayınlanacak.

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımlarından İnci Taneleri, yeni sezonu öncesi yeniden gündemin zirvesine yerleşti.

Sezon finalinde yaşanan çarpıcı gelişmelerin ardından dizinin hayranları, yeni sezon tarihini merak ediyor.

Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D 29 Ocak yayın akışı…

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri, yeni sezonuna güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir merakla beklenen dizi, 45. bölümüyle 29 Ocak Perşembe akşamı (bugün) saat 20.00’de yeniden izleyici karşısına çıkacak.

29 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 İnci Taneleri (yeni bölüm)

00:15 Eşref Rüya

