Uzak Şehir'den ayrıldı, Veliaht'a katıldı: "Zahide" geliyor...

- Nursel Köse, Uzak Şehir dizisinden ayrılarak Veliaht dizisine katıldı.
- Bu yeni projede Yahya ve Selim’in annesi Zahide karakterini canlandıracak.
- Zahide’nin gelişi, Karslı Ailesi’nin intikam hikâyesinde büyük değişimlere yol açacak.
Ünlü oyuncu Nursel Köse, en son Uzak Şehir dizisinde Alya'nın annesi karakterini canlandırmıştı.
Dizide vefat ederek hikayesi biten Köse, kısa bir sürenin ardından yeniden setlere döndü.
Show TV'nin Veliaht dizisi ile el sıkışan ünlü oyuncu, Kars'a gitti.
ZAHİDE GELDİ
Usta oyuncu Nursel Köse, Yahya ve Selim’in annesi Zahide karakteriyle ‘Veliaht'a adım atıyor.
Zahide’nin gelişi, Karslı Ailesi’ne yönelik intikam hikâyesinde tüm taşları yerinden oynatacak.