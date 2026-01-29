Taşacak Bu Deniz'de şaşırtan spoiler! 20 yılın faturası ona kesilecek...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1'in milyonlara ulaşan dizisi Taşacak Bu Deniz, her bölümde nabızları yükseltiyor.

Adil ve Esme'nin 20 yılını çalan sırrın açığa çıkması ise sabırsızlıkla bekleniyor.

Esme bu sırrı Adil'in gazabından korktuğundan saklamaya çalışsa da, Eleni de gerçek anne babasını öğrenmenin peşini bırakmayacak.

Taşacak Bu Deniz'de sır açığa çıkmamasına rağmen ortalık karışmaya devam ediyor.

Adil'in bu büyük sırrı öğrendikten sonra ne yapacağını tüm izleyici merak ederken intikam almaya kimden başlayacağına dair dizide spoiler verildiği ortaya çıktı.

Geçen bölümlerle Zarife ile yazı tura atan İso, Adil'in Oruç'tan başlayacağını göstermiş oldu.