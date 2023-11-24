"Buraları yıkılıyo" Ayça'nın son haline bakın! "51'lik lolita" Şarkılarıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Ayça Tekindor'un son hali göz kamaştırdı.

ensonhaber.com

"Yıkılıyo" adlı şarkısıyla 2000'lere damga vuran Ayça Tekindor, yıllar önce piyasadan çekildi.

Dansları ve müziği ile milyonlara adını duyuran ünlü şarkıcı, şimdilerde vaktini kendine ayırıyor.

51 yaşındaki Ayça Tekindor'un son hali ise zaman zaman merak konusu oluyor.

Yıllanmış güzellik

Sosyal medyayı aktif kullanan Tekindor, cesur pozlarıyla dikkatleri çekti.

Ayça Tekindor'un dekolteli kareleri, görenleri mest etti.

Takipçileri, "hiç yaşlanmamışsın", "hala çok güzelsin", "inanılmaz kadın" gibi yorumlarda bulundu.

İşte son hali...