Burcu Kıratlı derileri giydi, gören eridi bitti! "Kalpten gidicez" Yıldızlar Bana Uzak dizisinin Aslı'sı Burcu Kıratlı, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Kıratlı'nın fiziği, beğeni yağmuruna tutuldu.

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Asıl çıkışını Diriliş Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle yapan Burcu Kıratlı, birçok film ve dizi projesinde yer aldı.

Sinan Akçıl ile iki kez evlenip boşanan Burcu Kıratlı, şimdilerde bekarlığın keyfini sürüyor.

Yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak ile gündemde olan Kıratlı, adından sosyal medyada da söz ettiriyor.

34 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram'daki son pozlarıyla gündem oldu.

Deri tayt giydi

Yılbaşı tatili için yurt dışını tercih eden Burcu Kıratlı, deri pantolonuyla objektife poz verdi.

Fiziği ile dikkatleri çeken Kıratlı, birbirinden iddialı anlar yarattı.

5.7 milyon takipçili hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte o pozlar...