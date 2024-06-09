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Burcu Özberk cesur tarzıyla Instagram'ı salladı! 'Yaktın ortalığı'

Burcu Özberk cesur tarzıyla Instagram'ı salladı! 'Yaktın ortalığı' Burcu Özberk, Instagram pozları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun son Instagram paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o kareler...