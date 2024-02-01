Burcu Özberk düğmelerini açtı, dekoltesine alev yağdı "Sen bambaşkasın" Yer aldığı dizilerle gündemden düşmeyen Burcu Özberk, cesur pozlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü oyuncu güzelliğiyle adeta takipçilerini büyülüyor. Son olarak göğüs dekoltesiyle verdiği pozları sosyal medyayı yıktı geçti.

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33 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Özberk, enerjisi, oyunculuğu ve güzelliğiyle dillerden düşmüyor.

Bir döneme damga vuran Güneşin Kızları dizisinde Nazlı karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Ünlü oyuncu son olarak geçtiğimiz aylarda final yapan Ruhun Duymaz dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Oyunculuk performansıyla göz dolduran Burcu Özberk, özel hayatıyla da en çok merak edilen ünlüler arasında.

9.7 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor, takipçilerini kendine hayran bırakıyor.

Son pozuyla bir kez daha gündemi salladı.

Dekolteyi arşa çıkardı

Burcu Özberk, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah elbisesinin düğmelerini açan güzel oyuncu, iddialı karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncu pozlarını yoruma kapattı, hayranları kayıtsız kalamadı. Göğüs dekolteli cesur pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.