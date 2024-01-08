Burcu Özberk ev hallerini paylaştı! Pembe mini şortuyla adeta bir afet… Güzel oyuncu Burcu Özberk sosyal medya paylaşımlarıyla hayran bırakmaya devam ediyor. Güzel oyuncu bu sfer ev hallerini paylaştı, kaçıran pişman oldu…

ensonhaber.com

Son olarak FOX TV ekranlarında Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı "Ruhun Duymaz" dizisi ile ekranlara gelen başarılı oyuncu Burcu Özberk sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Güzel oyuncunun son zamanlarda paylaştığı iddialı kareler hayranlarını adeta mest ediyor.

Takipçilerinden yaptığı her paylaşım ile büyük beğeni toplayan Burcu Özberk son olarak birçok ünlü gibi ev halini paylaştı.

Pembe mini şortuyla fit vücudunu gözler önüne seren oyuncu kendisine tekrardan hayran bıraktı.

Köpeğiyle geçirdiği keyifli zamanları paylaşan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde "Sabırlıyım ama sınırlarım fütursuzca aşılırsa sinirlenirim. Evlenmek, çocuk sahibi olmak, olması gerektiği zaman olur. Bu konuda biraz gelenekselim. Evliliğin sonsuz olmasını isterim" sözleriyle dikkat çekmişti.