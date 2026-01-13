A.B.İ dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor? A.B.İ çekim yeri...

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor.
Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.
İzleyiciler, diziye dair araştırmaları arasında çekim yerini de merak ediyor.
Peki; A.B.İ dizisi nerede, hangi semtte çekildi? İşte bilgiler...
A.B.İ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR
"A.B.İ." dizisinin kalbi, İstanbul Avrupa Yakası'nın incisi Sarıyer'de atıyor.
Dizideki köklü ailenin yaşamını yansıtan sahneler, ağırlıklı olarak Sarıyer'in tarihi dokusuyla ünlü Büyükdere semtinde çekiliyor.