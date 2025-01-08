Burcu Özberk siyah mini elbisesiyle beğeni topladı! İşte, beğeni toplayan kareler...

Hüseyin Topuz

Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ilede sık sık gündeme geliyor.

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan güzel oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Güzelliği ve fiziğiyle beğeni toplayan ünlü oyuncunun her paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Instagram'da yaklaşık 11 milyona yakın takipçisi bulunan Burcu Özberk son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'ye giden Burcu Özberk burada verdiği kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Siyah mini bir elbise giyen Burcu Özberk'in pozları takipçilerinden tam not aldı.

İşte, Burcu Özberk'in Abu Dhabi pozları...