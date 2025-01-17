Hüseyin Topuz

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

35 yaşında olan Burcu Özberk bir süredir herhangi bir projede yer almıyor.

Güzelliği ve fiziğiyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncunun Instagram'da yaptığı her paylaşım takipçilerinden tam not alıyor.

Instagram'da 10 milyondan fazla takipçisi bulunan Burcu Özberk son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Siyahlar içerisinde bir kombin yapan Burcu Özberk verdiği kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Burcu Özberk'in tarzı takipçilerinden tam not aldı. Ünlü ismin hayranları paylaşımın altına yüzlerce yorum yaptı.

İşte, Burcu Özberk'in dikkat çeken tarzı;