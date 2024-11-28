Burcu Özberk tenis tarzıyla olay yarattı! 'Alev aldı buralar'

Hüseyin Topuz

Ünlü oyuncu Burcu Özberk son dönemde sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyor.

34 yaşındaki Burcu Özberk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile beğeni toplamayı sürdürüyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk'in paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Son olarak tenis oynarken verdiği pozları Instagram'dan paylaşan Burcu Özberk'in tenis tarzı dikkat çekti.

Instagram'da 10.7 milyon fazla takipçisi bulunan Burcu Özberk'in tenis pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Tenis tarzıyla dikkat çeken Burcu Özberk paylaşımına "Yazın her şeye enerjisi olan kız geri gelsin nolur" notunu ekledi.

İşte Burcu Özberk'in tenis pozları...