Camdaki Kız 17. bölüm 2. fragmanı: Kocana kadınlık yapacaksın!

Camdaki Kız'ın yayınlanan yeni fragmanında; Sedat'ın Nalan'la dertleştiği görülürken, Rafet Koroğlu ise çocuklarından hisselerini devretmesini istedi. İşte Camdaki Kız 17. bölüm 2. fragmanı...

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Yeni bölümleriyle Perşembe günlerine ambargo koyan ve reyting rekorları kıran diziden 2. fragman geldi.

17. bölümün 2. fragmanında; Sedat'ın babasının gözüne girmek için çabalamaya devam ettiği ve Selen ile Muzo'yu tehdit ettiği görüldü.

Selen kocasıyla tartışma yaşarken, Rafet Koroğlu ise çocuklarından hisselerini kendisine devretmelerini istedi.

Sedat uzun zaman sonra ilk kez Nalan kucağına uzanıp onunla dertleşirken, Feride ise Nalan'la yemeğe çıktı.

Nalan'la yemeğe çıkan Feride, "Kocana kadınlık yapacaksın. Yanında asker arkadaşı gibi dolaşmayacaksın." dedi. İşte Camdaki Kız 17. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 17. bölüm 2. fragmanı İZLE

BİRKAN SOKULLU VE BURCU BİRİCİK ESKİ PARTNER ÇIKTI

2016-2017 yılları arasında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde Burcu Biricik Hülya, Birkan Sokullu ise Kerim karakterine hayat verdi.

Flames of Desire adlı dizinin Türkiye uyarlaması olan dizide Biricik ve Sokullu'nun uyumu ise oldukça beğenilmişti.