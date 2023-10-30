Camdaki Kız'dan bomba! Efsane bambaşka bir şekilde geri dönüyor Camdaki Kız dizisinin hayranlarına sevindirecek bir haber geldi. Dizinin başarılı oyuncusu verdiği kısa bir aranın ardındna geri dönecek.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi, herkesi etkilemeyi başardı...

Uzun bir süre ekranda kalan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Camdaki Kız, şaşırtıcı bir finalle ekrana veda etti.

Finalde Cihangi Ceyhan'ın hayat verdiği Hayri karakterinin veda etmesi herkesi şoke ederken, Nalan ise yeniden Sedat'a döndü.

Diziden ayrılmakta zorlanan ve final bölümüne üzülen hayranlara ise Cihangir Ceyhan'dan sevindirici bir haber geldi.

Yönetmenliğini birçok başarılı film ve diziye imzasını atan Özgür Önurme'nin yapacağı, Netflix'in yeni dizisi Asaf gün sayıyor.

Asaf dizisinde oyuncu kadrosu da netleşmeye başladı. Bu kadroda yer alacak olan Ceyhan, yeniden oyunculuğunu sergileyecek.

Bir şoför rolü daha

Asaf karakterini Camdaki Kız dizisinde hayri karakterine hayat vere Cihangir Ceyhan canlandıracak. Cihangir Ceyhan dizide bir Uber şoförünü canlandıracak.

Dizinin ana kadrosu

Netflix, Türkiye'deki 6. yılını kutladığı özel bir etkinlikte bu diziyi duyurdu ve kadrosuna güçlü oyuncuları katmaya devam ediyor. Saadet Işıl Aksoy ve Burçin Terzioğlu'nun ardından bir başka başarılı oyuncu daha diziye katıldı.

Özellikle "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisindeki performansıyla dikkat çeken Uygar Özçelik, "Asaf" dizisinde Harun karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Harun karakterinin partneri ise Sema karakterini canlandıracak olan Burçin Terzioğlu olacak.

Saadet Işıl Aksoy ise Rüya karakterini dizide canlandıracak.

Dizinin konusu

Eşi ve oğlu tarafından terk edildikten sonra hayatını düzeltmenin bir yolunu bulmaya çalışan, güçlü ahlaki değerlere sahip sıradan bir Uber şoförünün, talihsiz bir araba kazası sonucu hayatının değişmesini konu alıyor. Bu kaza ile yanlış insanların piyonu haline gelen Asaf’ın hayatı sonsuza dek değişecektir.