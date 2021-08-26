Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan hayranlarını üzdü! Ezgi Mola'nın ardından...

Önceki gün koronavirüse yakalandığını ve iki doz aşı olduğu için bu süreci rahat geçirdiğini belirten oyuncu Ezgi Mola'nın ardından en yakın arkadaşı Enis Arıkan'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda temizlik hastası Safiye karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ezgi Mola, önceki gün koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Mola'nın testinin pozitif çıkmasının ardından panik olan yakın arkadaşı Enis Arıkan da test yaptırmaya koştu.

POZİTİF ÇIKTI

Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Muzo karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Enis Arıkan, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Kötü haberi Instagram hesabı üzerinden duyuran Arıkan, yaptığı paylaşımda, "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu." ifadelerini kullandı.

"AŞI OLMANIN EKMEĞİNİ YİYORUM"

Sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi vermeyi de ihmal etmeyen ünlü oyuncu, aşı olduğu için hastalık sürecini evinde geçirdiğini belirtti.

Enis Arıkan, "Gelen mesajların haddi hesabı yok. Hiçbirine geri dönemiyorum, uyuyor kalıyorum. Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum ve birazcık öksürüyorum." şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 2. sezon çekimleri başlayan Camdaki Kız'ın setine de ara verdi.

SEMPTOM YOK

Ezgi Mola, dün yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"LÜTFEN AŞI OLUN"

"İyi ki iki aşımı da yaptırmışım" diyen oyuncu, "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının %90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın." sözleriyle aşı olma çağrısında bulunmuştu.