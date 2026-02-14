Canlı yayında İsmail Dükel'e AK Parti düzeltmesi: Size İso diyor muyum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, TV100’de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Program sırasında gazeteci İsmail Dükel’in partinin adını “AKP” olarak telaffuz etmesi üzerine Özcan söz alarak düzeltme yaptı.

"BEN SİZE İSO DİYOR MUYUM"

Özcan, “İsmail Bey, AKP değil, AK Parti. Ben size ‘İso’ diyor muyum?” diyerek partinin adının doğru kullanılmasını istedi.

"RESMİ ADI TÜZÜKTE AÇIKÇA YAZIYOR"

Tartışmanın devamında kurumsal kimliğe vurgu yapan Özcan, partinin isminin rastgele bir kısaltma olmadığını belirtti.

“Partimizin tüzükte yer alan resmi adı Adalet ve Kalkınma Partisi olup, kısaltması AK Parti’dir” diyen Özcan, bu konuda hassasiyet gösterdiklerini ifade etti.

DÜKEL, DÜZELTME SONRASI İFADEYİ DEĞİŞTİRDİ

Canlı yayındaki müdahalenin ardından Dükel’in konuşmasına “AK Parti” ifadesini kullanarak devam ettiği görüldü.

Programdaki bu diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, farklı kesimlerden yorumlar geldi.