Canlı yayında KJ'den rahatsız olan CHP'li Ali Haydar Fırat, programı terk etti Habertürk canlı yayınında CHP'nin DEM Parti ile iş birliğine değinen KJ'ye tepki gösteren Ali Haydar Fırat, KJ'nin değişmesine rağmen programı terk etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken siyaset atmosferinde tansiyon hem alanlarda hem de medya tartışmalarında zaman zaman yükseliyor.

Adaylar bir yandan alanlarda ve medyada vaatlerini, projelerini anlatırken, bir yandan da rakiplerini eleştirmekten geri durmuyor.

Bu tür karşılıklı eleştiriler, canlı yayın programlarında gazeteciler arasında da cereyan ediyor.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programında yerel seçimlerde CHP ile DEM Parti arasındaki iş birliği ele alındı.

Ali Haydar Fırat, "CHP-DEM Parti iş birliği" KJ'sine itiraz etti: Kalkmazsa giderim

Programın bir yerinde, "CHP - DEM iş birliği" tam olarak ne" ve "Ali Haydar Fırat: DEM ile aramızda hiçbir ittifak yok" ifadeleri yer alan KJ döndürüldü.

KJ'yi gören CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, duruma tepki göstererek,

"Ben iletişim okudum, o yüzden bir kavramla ne anlatılmak istendiğini anlarım. Olmayan bir KJ atarsan ona itiraz ederim. O KJ oradan kaldırılmazsa programı terk ederim" dedi.

Nasuhi Güngör, KJ değişimine tepki gösterince Ali Haydar Fırat yayını terk etti

Sunucu Mehmet Akif Ersoy da KJ'yi değiştirtti.

Ancak yayının ilerleyen dakikalarında habertürk yazarı Nasuhi Güngör, Ali Haydar Fırat'a tepki gösterdi:

"KJ belirlemek ne demek ya. Sen bir gazetecisin aynı zamanda. Bir tarafın da akademisyen. Sana göre olmayan bir KJ. Sen kimsin ki istediğin KJ'yi yazdırmak hakkını buluyorsun. İstediğimi de tartışırım."

Bu sözler üzerine Ali Haydar Fırat sinirlenerek kalktı ve yayını terk etti.

