Canlı yayında milliyetçilik kavgası! CHP'li Mustafa Adıgüzel ile Cem Kaya birbirine girdi Yerel seçimlerde siyasi partilerin iş birliğinden başlayan tartışma, milliyetçiliğe kadar uzadı.. CHP'li vekil Mustafa Adıgüzel ile avukat Cem Kaya arasında başlayan kavga, reklama girilerek sonlandırıldı..

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ensonhaber.com

Türkiye 31 Mart'ta bir kez daha sandığa gidiyor.

Seçim için zaman daraldıkça gündemdeki tartışmalar da alevleniyor.

Özellikle televizyon ekranlarında yaşanan kavgalarda hararet yüksek.

Yerel seçimlerde partilerin iş birliği görüşmelerinin tartışıldığı tv100 ekranlarında yayınlanan Eşit Ağırlık programında konuklar arasında gergin anlar yaşandı.

Avukat Cem Kaya, konuşmasında CHP'nin terör örgütü PKK ile DEM Parti'ye mesafe koyamaması ile Özgür Özel'in kurultayda Selahattin Demirtaş'a selam göndermesine değindi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in verdiği cevaplarla sesler yükseldi.

Adıgüzel ile Kaya'nın karşılıklı atışmalarında TBMM'de oylanan Libya tezkeresi ve İsveç'in NATO üyeliği konuları ile andımızla ilgili ifadeler kullanıldı.

Konu, 'Biz milliyetçiyiz' tartışmasına dönüştü.

"Konu başka, ben programı yönetemiyorum"

Programın moderatörü Erdoğan Aktaş'ın "Bir yayın akışım var, konuşulması gereken önemli konular var. Ama Cem Kaya ben senin sözünü kesmiyorum, ya ben programı yönetemiyorum! Konu başka.. elbette bu konu konuşulur" diyerek uyarsa da pek başarılı olamadı, ikili tartışmalarına devam etti.

"Milliyetçilikte çekimserlik olur mu ya"

Adıgüzel'in "Ya andımızı ben savundum Meclis'te! MHP çekimser davrandı. Milliyetçilikte çekimserlik olur mu ya" demesi üzerine Cem Kaya ise şunları söyledi:

Andımızı biz okuduk Taksim'de ya. Libya tezkeresinde devletin milletin tezkeresinde çekimserlik olur mu? Peki İsveç'in NATO üyeliğine neden evet oyu verdiniz. Biraz samimi olun ya!

Adıgüzel ise "Biz yabancı askere karşıyız, çarpıtıyorsunuz" yanıtı verdi.

"Bizim oramız buramız oynamaz"

Cem Kaya da Adıgüzel'e şu yanıtı verdi:

Bizim oramız buramız oynamaz. Sayın vekilim bakın, bin yüz tane canlı yayına çıktım, hiçbir canlı yayında kıvırmadım. Oram buram da oynamadı milletvekilleri başkaları şunlar bunlar gibi. Ben neyse onu söylerim.

İkilinin tartışması alevlenince Erdoğan Aktaş ise çareyi "Reklama girin" demekte buldu.