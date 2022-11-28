Prof. Dr. Mustafa Karataş bir kadının "Evli arkadaşım kocasını başka bir adamla aldatıyor" sorusuna öne şaşırdı ardından da "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik" dedi.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Muhabbet Kapısı'na gelen sorular zaman zaman ses getiriyor.

Son olarak yayına katılan bir kadın sorduğu soruyla izleyenleri şaşırttı.

"Evli ama başka bir adamla birlikte"

Yayına bağlanan kadın Prof. Dr. Mustafa Karataş’a “Benim arkadaşım şu an evli resmi olarak ve başka bir adamla birlikteliği var. Ve o adamın da iki tane yetim çocuğu var. Ne kadar günahı var hocam bu arkadaşımın?” diye sordu.

Canlı yayında Mustafa Karataş'a beklenmedik soru

"Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"

Karataş soruyu ilk başta anlamayarak “Adamın çocuğunun olup olmaması… Bir dakika anlamadım” dedi sonra ise devam etti:

“Buna doğrudan zina denir. Diğer taraftan çocukların da rızkını yediriyor nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik. Ne iğrenç bir yola girmiş kadın da erkek da büyük günah işliyor. Eşinden ayrılıp diğeriyle evlenmeli. Boşanmadan olmaz sürekli zina işliyor.”