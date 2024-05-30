Canlı yayında şaşırtan anlar: 18 yaşındaki genç kız 50 yaşındaki adama kaçtı 18 yaşındaki Lamia'yı ailesi bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Ailesinin yanından yaşça büyük bir adama kaçan 18 yaşındaki Lamia bulundu. Yayında ailesine kavuşan Lamia'nın açıklamaları herkesi şaşkına çevirirken Müge Anlı'nın ikna çabaları boşa çıktı.

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine dikkat çeken bir konu ele alındı.

Programa katılan Naile Sayınkarakaya, 18 yaşındaki kızı Lamia Sayınkarakaya'nın 50 yaşındaki bir kişi tarafından kaçırıldığını iddia etti ve yetkililerden yardım istedi.

Üniversite sınavına hazırlanırken çalışmaya başlayan Lamia'nın, çalıştığı dükkanın sahibiyle kaçtığı iddia edildi.

Annesi, canlı yayında kızına seslendi.

18 yaşındaki kızının kaçırıldığını söyledi

Kızının kaybolmasıyla ilgili anne Naile, şunları ifade etti:

"Kızım Lamia, 22 Nisan'da evimizden ayrıldı. 50 yaşındaki Murat adlı kişi, kızımı yanında alıkoyuyor. Kızıma ulaşamıyorum, hiçbir şekilde. Kızım evden ayrılırken, 'Anne, sizin başınızı belaya sokmak istemem' dedi."

Genç kız, Müge Anlı ve ekibinin çalışmalarıyla hızla bulundu.

Yayına gelen Lamia, Murat ile birlikteliğini önce reddetti. Sonra ailesinden bu konuda anlayış istedi.

Lamia bulundu: Murat'ı seviyorum ve kabullenmelerini istiyorum

"Murat'ı seviyorum ve bunu kabullenmelerini istiyorum." diyen Lamia, Müge Anlı'nın ikna çabalarına da cevap vermedi.

Lamia, "Hataysa bile hata olduğunu yaşayıp görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz bölümde telefon bağlantısında 37 yaşında olduğunu söylediği Murat'ın bugün 35 yaşında olduğunu söyleyen Lamia'ya annesi karşı çıktı.

Söylenenleri umursamadı

Murat'ın 50 yaşında olduğunu savundu.

Aynı zamanda Müge Anlı, bu kişinin uyuşturucu madde ile ilgili konularda sabıkası olduğunu da genç kıza anlatmaya çalıştı.

Lamia, Murat'ın uyuşturucu madde kullanmadığını ve kendisinin de bu işe bulaşmadığını söyledi.

Arabada bulunan maddenin ise başkasının olduğunu söyledi.