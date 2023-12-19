Canlı yayında yüz şekillerine göre karakter analizi Prof. Dr. Mehmet Ali Bulut, Nur Viral'in konuğu olduğu programda yüz şekillerine göre karakter analizinde bulundu.

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ensonhaber.com

İlmi sima, yeni çağdaki adıyla fizyonomi, yüz şekillerine göre karakter analizi yapılmasını sağlıyor. Yüz okuma sanatı, günümüzde iş dünyasında, emniyet kuvvetlerinde, istihbaratta, psikolojide ve iletişim alanında kişileri tanıma ve karakterleri analiz etme işinde kullanılıyor.

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programının konuğu araştırmacı yazar Prof. Dr. Mehmet Ali Bulut, yüz şekillerinin kişilerin daha iyi tanınmasında yardımcı olabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Bulut'un 6 kategoride yaptığı analiz şöyle:

"Yuvarlak yüzlü bırakın şarkısını söylesin, ağır işler vermeyin"

Yuvarlak yüzlü şendir. Şarkısını söylemesine izin vermelisiniz. Ama siz bunu ağır işlere koyarsanız mutsuz olur. Yuvarlak yüzlü insanı sınırlamazsanız, şaklabanlığa kadar vardıran işler yapar ama incitmek için değil, eğlendirmek için.



Oval yüzlüler de yuvarlak yüzlü içine giriyor ama biraz alıngandır. Topluma girdiğinde fark edilmek isterler.

"Üçgen yüzlüler tembeldir ama icatçıdır, kocasını zengin eder"

Üçgen yüzlüler tembeldir, ama iyi ki varlar. Onlara bir iş söylendiğinde en kısa sürede en pratik şekilde nasıl yapılacağını tasarlar. İyi fikirler üretir. Bütün icatlar üçgen yüzlülerden çıkar. Bütün ihtilalciler, devrimciler bunlardan çıkar. Üçgen yüzlü kadınlar, kocasını zengin eder. Bu kadınlar fazla harcamaz, çantası da küçüktür.

"Kare yüzlü kadınlar, bir erkek için bulunmaz nimettir"