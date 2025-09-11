Cedi Osman'ın abisi bakın kim çıktı

NBA'deki temsilcimiz ve milli basketçimiz Cedi Osman, şimdilerde Avrupa Basketbol Şampiyonası ile adından söz ettiriyor.

Anadolu Efes'ten Cleveland Cavaliers'e uzanan başarı dolu bir kariyer çizen ünlü basketçi, Türk halkının da sevgisini kazanıyor.

Oyuncu eşi Ebru Şahin ile magazinlerin dikkatini çeken daha da Cedi Osman, bu kez ailesi ile şaşırttı.

Cedi Osman'ın abisinin kim olduğunu duyanlar, şaşkınlık yaşadı.

Ünlü basketbolcunun abisini görenler, tıpatıp benzerlikleri karşısında dondu kaldı.

Cedi Osman’ın abisi Caner Osman, profesyonel basketbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra antrenörlük yapmaya başladı.

Kendisinin de basketbol geçmişi olan Caner Osman, şu anda Yeşilgiresun Belediye takımının yardımcı antrenörü.

Kariyerinde Anadolu Efes, Bosna Royal, Erdemirspor, Pertevniyal, Strumica ve Kumanovo gibi kulüplerde forma giydi.