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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi fragman izle! Behzat Ç. yeni sezon oyuncuları kimler, konusu nedir?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi fragman izle! Behzat Ç. yeni sezon oyuncuları kimler, konusu nedir?

Bir dönem çokça izlenen Behzat Ç., Blu TV'de "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" adıyla yeniden ekrana dönecek. İşte Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi konusu ve oyuncuları...