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- Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi fragman izle! Behzat Ç. yeni sezon oyuncuları kimler, konusu nedir?
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi fragman izle! Behzat Ç. yeni sezon oyuncuları kimler, konusu nedir?
- 30.11.2022 - 12:46
Yayınlandığı dönemde ekranlarda çokça izlenen yapımlardan olan Behzat Ç. Blu TV'de "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" ismiyle yeniden izleyici ile buluşmuş olacak. BluTV tarafından paylaşılan videoda, fenomen dizinin 6 Aralık tarihinde başlayacağı açıklandı. ‘Ankara Ağzı’yla kelimelerin -la ile biten kısımları öne çıkarıldı ve “Heyecanla, merakla, coşkuyla… Sonunda la” ifadeleriyle duyuruldu. Gelişme sonrası dizinin konusu ve oyuncuları da merak edildi. Diziden fragman da geldi.
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi fragman İZLE!
Behzat Ç. yeni sezon oyuncuları kimler?
Dizinin başrolünde unutulmaz isimlerden Erdal Beşikçioğlu yer alırken, dizinin asıl kadrosu da büyük oranda korunmuş oldu.
İnanç Konukçu (Hayalet),
Berkan Şal (Akbaba),
Ege Aydan,
Ayça Eren,
Güven Kıraç,
Mehmet Ali Nuroğlu,
Esra Ronabar,
Burak Dakak,
Evliya Aykan,
Derin Beşikçioğlu,
Gökçe Eyüboğlu.
Behzat Ç. yeni sezon konusu nedir?
Dizinin yeni sezon konusu net olarak açıklanmasa da Behzat Ç.'nin devam hikayesinin konu alınacağı biliniyor.
Behzat Ç. yeni sezon ne zaman başlayacak?
"Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" 6 Aralık 2022 tarihinde başlayacak.