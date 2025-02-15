Çekimler tamamlandı! Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

TRT'nin dijital platformu tabii'de ekrana gelen Gassal dizisi ikinci sezonuyla büyük heyecan yarattı.
Tabii'de platformunda ekrana gelen Gassal dizisi kısa bir sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.
Gassal dizisi, hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla milyonların beğenisini topladı.
Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin 2. sezon çekimleri de tamamlandı. Dizinin 2. sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral beraber paylaşacak.
İlk sezonu ile izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin 2. sezon tarihi son günlerde gündemde yer alıyor.
Peki, Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı...
Gassal 2. sezon ne zaman?
Gassal dizisinin ikinci sezonunun çekimleri geçtiğimiz haftalarda tamamlandı.
Yeni sezon fragmanı 1 Ocak 2025 tarihinde yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon tarihi henüz belli olmadı.