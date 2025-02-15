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Çekimler tamamlandı! Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Çekimler tamamlandı! Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin ikinci sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı...