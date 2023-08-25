Cem Yılmaz yeni filminin yayınlanacağı tarihi açıkladı! İşte o tarih.. Cem Yılmaz Netflix'te yayınlanacak olan yeni projesi 'Do Not Disturb' filminin yayınlanacağı tarihi açıkladı..

ensonhaber.com

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, yeni filmi Do Not Disturb için sevenlerini heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeni filminin yayınlanacağı tarihi açıkladı.

Cem Yılmaz, Netflix'te yayınlanacak olan yeni filminin tarihini açıklamasının ardından sosyal medyada gündeme oturdu.

2019 yılında yayınlanan "Karakomik Filmler: 2 Arada" filminde canlandırdığı Ayzek karakterinin yeni filmi olan 'Do Not Disturb' Netflix'te yayınlanacak.

Cem Yılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Uyumlanmayı hissediyor musun? 29 Eylül'de Netflix'te" ifadelerine yer verdi.