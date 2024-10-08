Cennet Mahallesi'nin Gudik Hasan'ı inanılmaz değişti

Yağmur Dinç
İlk olarak Hayat Bilgisi dizisinde "Kopil" karakterini oynayan Serhan Arslan, akabinde Cennet Mahallesi'nde rol aldı.
"Gudik Hasan"ı canlandıran Arslan, milyonların hafızasına kazındı.
Farklı projelerdeki performanslarıyla dikkat çeken Arslan, Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden biri haline geldi.
Ancak ünlü oyuncu, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.
Takipçileri ise son halini merak ediyor.
BABA OLDU
Serhan Arslan, 2023 yılında Nazlı Ceren Köksal ile Yunanistan'da evlenmişti.
Çiftin evliliklerinden bir de oğlu bulunuyor. Arslan'ın minik oğlu babasına benzerliğiyle dikkat çekiyor.
İşte Serhan Arslan'ın son hali...