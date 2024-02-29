Cennet Mahallesi’nin Şipşak Rıza’sıydı… Şimdi bakın ne yapıyor! İşte son hali… Efsane Cennet Mahallesi'nin unutulmaz karakterlerinden biri olan Şipşak Rıza, son haliyle gündem oldu. Ünlü oyuncu Levent Tülek’i gören kimse tanıyamıyor…

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Bir dönem izleyicileri kahkahaya boğan, başrollerinde Müjdat Gezen, Alişan, Çağla Şikel, Melek Baykal gibi isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisi gündeme geldi.

Dizinin dolandırıcısı Şipşak Rıza, unutulmaz karakterler arasında yer alıyordu. Sempatik tavırları ve samimi halleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

Ancak bu karakteri canlandıran Levent Tülek, uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı.

En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncunun son hali gündem oldu.

Görenler gözlerine inanamıyor

Levent Tülek'in son görüntüsü, sevenlerini duygulandırdı. Görenler, "Yaşlanmışsım" ya da "Çok özledik" gibi samimi yorumlarla duygularını ifade etti.

İşte son hali...

59 yaşındaki Levent Tülek, Yılan Hikayesi, Cennet Mahallesi, Gülcemal, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda da rol aldı.

2015'te stand-up'çı Pelinsu Pir ile evlendi. MSM Actor Studio’da ve Tiyatro Spot DO’da eğitmenlik yapıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin en prestijli tiyatro ödülleri olan Afife Tiyatro Ödülleri’nde jüri üyeliği görevine devam ediyor.