Yağmur Uçar

Celal Şengör, Türkiye'nin tanınmış ve renkli bilim insanlarından biri.

Asıl uzmanlık alanı jeoloji, özellikle de tektonik yani yer kabuğunun hareketleri üzerine yaptığı çalışmalarla dünya çapında bir saygınlığa sahip.

Ama Şengör sadece bilimle değil, sivri dili, dobra tavırları ve bilgiye olan derin tutkusu ile de biliniyor.

Yani bir yandan dünyayı sarsan fay hatlarını anlatırken, bir yandan da yorumlarıyla tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Öte yandan ise özel hayatı merak konusu.

40 yıldır evli olan Celal Şengör'ün kiminle evli olduğu ve eşinin mesleği araştırılıyor.

Kendisi eşinden, "papyon takmamı istiyor" diye bahsetmişti.

Şengör, bakın kiminle evli çıktı...

CELAL ŞENGÖR'ÜN EŞİ

Prof. Dr. Celal Şengör, 1986 yılında Oya Maltepe ile evlenmiştir.

Oya Şengör, 1958 doğumlu olup, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde jeoloji profesörü olarak uzun yıllar görev yapmıştır.

Ayrıca gazeteci ve yazardır; "İstanbul’un Balkonları" adlı eseriyle tanınmaktadır.

"CENNETİ TADIYORUM"

Celal Şengör, 2 yıl önce Instagram hesabından paylaştığı bir postla evlilik yıldönümünü oldukça duygusal bir mesajla kutlamıştı.

Ünlü jeolog, ''38 yıl önce bugün bir melek hayatıma kondu. O günden beri cennetin tadını çıkartıyorum.'' notuyla paylaşım yapan Şengör, mantığın aşka yenildiğini paylaşımıyla bizlere de bir kez daha kanıtlamış oldu." notuyla beğeni toplamıştı.