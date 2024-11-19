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Haber Merkezi

Ceyhun Yılmaz, sohbet ve yarışmaların yer aldığı eğlenceli bir programla izleyici karşısına çıkıyor.

Aklında Ne Vardı? programına her hafta, birbirinden ünlü isimler konuk olacak.

Programda Ceyhun Yılmaz, samimi bir sohbetin ardından konuklara kendi fotoğrafları arasından seçtiklerini gösterip, “Bu fotoğrafı çektirirken aklında ne vardı?” diye soruyor.

Ortaya çıkan cevaplar ise oldukça komik.

İLK KONUK OĞUZHAN UĞUR

Ensonhaber YouTube kanalı için hazırlanan ve her bölümü yaklaşık 30 dakika süren programın ilk konuğu ise Oğuzhan Uğur.

Kahkahaların havada uçuştuğu programın ilk bölümünde, Oğuzhan Uğur’un çocukluğuna dair anıları ön plana çıkıyor.

Başarılı isim, Ceyhun Yılmaz’ın bilmeceleri karşısında zorlu anlar yaşıyor.

Bilemediği sorular karşılığında ise ceza olarak yedirilen kurbağa bacağı, tavşan kuyruğu gibi atıştırmalıkların tadına bakmak zorunda.

Ceyhun Yılmaz ile Aklına Ne Vardı? çok yakında Ensonhaber YouTube kanalında!

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