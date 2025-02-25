ÇGHB yıldızı Ersin Korkut'un son hali korkuttu! Yorum yağıyor...

Yağmur Uçar

Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni olan ve ÇGHB ile yıldızı parlayan Ersin Korkut, devamında birçok projede yer aldı.

Korkut'un performansı ile arttırdığı seyirci kitlesi, Survivor ile iyice büyüdü.

Şimdilerde ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu, son haliyle merak konusu oldu.

47 yaşındaki Ersin Korkut'un son hali, sosyal medya hesabında ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapan Korkut'a birçok beğeni ve yorum geldi.

Kimi takipçisi "yaşlanmışsın" derken, kimi ise ekrana dönmesini istedi.

İşte son hali...