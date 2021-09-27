Çiçeği burnunda dizi final yapıyor! Veda tarihi belli oldu

Çiçeği burnunda dizi final yapıyor! Veda tarihi belli oldu

Başrollerinde Barış Kılıç, Timur Acar ve Aslıhan Güner'in yer aldığı FOX TV'nin çiçeği burnunda dizisi Uzak Şehrin Masalı'nın ekran macerası sona erdi. 25 Film imzalı dizinin veda tarihi de açıklandı.

Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte diziler birer birer ekranlara dönmeye başladı. Mevcutta devam eden dizilerin yanına bir de yeni diziler de eklenince reyting rekabeti iyice kızıştı.

26 Eylül 2021 Pazar akşamı yaşanan dizi çekişmesi, FOX'un yeni dizisine darbe vurdu. İddiaya göre, yayın hayatına yeni başlayan iddialı dizi final yapma kararı aldı.

Teşkilat, Yargı, MasterChef Türkiye gibi güçlü yapımların yarattığı reyting fırtınası, şimdiden bir diziyi yolun sonuna getirdi. Yeni dönemin en güçlü dram yapımlarından birisi olarak görülen FOX TV'nin yeni dizisi ekranlara veda etme kararı aldı.

UZAK ŞEHRİN MASALI EKRANA VEDA EDİYOR

Yapımını 25 Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan'ın kaleme aldığı, FOX TV'nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Ancak Teşkilat'ın ekrana dönmesiyle reytinglerde beklenenin altında kaldı.

Bunun üzerine FOX ile yapım şirketi daha fazla uzatmadan ekrana veda etme kararı aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadrosunda Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Uzak Şehrin Masalı dizisi 5. bölümle birlikte final yapıyor.