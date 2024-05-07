Şaban Sevinç ile Ferhat Murat canlı yayında birbirine girdi Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili gazeteci Şaban Sevinç ile iletişimci yazar Ferhat Murat arasında tartışma yaşandı. İki ismin de gerildiği anlarda sesler yükselirken Ferhat Murat bir anda elindeki dosyaları yere fırlattı.

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ensonhaber.com

Canlı yayınlarda zaman zaman gördüğümüz hararetli tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

TV100 ekranlarında Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı'nda Şaban Sevinç ile Ferhat Murat arasında tansiyon yükseldi.

Gazeteci Sevinç'in eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun anayasayı ihlal ettiği sözleri üzerine iletişimci yazar Murat, tepki gösterdi.

Canlı yayında ipler gerildi

Murat'ın "Terörle mücadelede ciddi kararlı bir mücadele yaptığı için mi sen rahatsız oluyorsun? Sayın İçişleri Bakanı'nın alınan kararlarla ilgili bir yorum yapma hakkı yok mudur? Türkiye'de hukuk kararlarını kendince yorumlamak gibi bir hakkı yok mu?" ifadeleri sonrası ikili arasında gerilim tırmandı.

Sevinç ise "Ne saçmalıyor bu?" deyince Ferhat Murat küplere bindi.

Sevinç, "Soylu'yu eleştirmek yasak mı?" diye sordu ve "Tarafsızlığı senden mi öğreneceğim, sen kimsin ki tarafsızlığı senden öğreneceğim?" ifadelerini kullandı.

Elindeki dosyaları yere fırlattı

Bu sözler üzerine ortam daha gerildi. Murat, "Düzgün konuş Şaban Sevinç, benim kim olduğum belli." dedi.

Murat, Sevinç'e, "Ben sana ayar vermiyorum, eleştiride bulunuyorum." dedi ve sonrasında elindeki dosyaları yere fırlattı.

Ferhat Murat, daha sonra "Ben gidiyorum kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi ya?" dedi.

Programın moderatörü Hacır ise gergin anları yatıştırmak için reklama gitti.