Çiftçi devasa yumurtayı kırdı, içine bakınca aklını kaybetti! Böylesi ilk kez görüldü...

Yağmur Dinç

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan çiftçi, gördükleri karşısında adeta şoka girdi.

Çiftliğindeki tavuklardan yumurta toplayan çiftçi, bir mucizeye tanık oldu.

Devasa olan yumurtayı eline aldı ve gözlerine inanamadı.

Yumurtayı kıran Çiftçi Joe, bir kabuğa daha rastladı. O anları kaydedip yayınlayan çiftçi, sosyal medyada viral oldu.

Bilim insanları durumuna "eristalsis kasılması" adını veriyor.

Bu durum, bir yumurtanın tavuğun içinde yön değiştirmesiyle, yeni bir albümin tabakası eklendiğinde ve sonra onu başka bir kabuğun içine hapsettiğinde gerçekleşiyor.