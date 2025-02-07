Cihangir Ceyhan'ın memleketini duy da inanma! Bakın nereli çıktı...

Yağmur Uçar

2016 yılında Sıfır Bir dizisindeki Cio, 2019 yılında ise Çukur'daki Azer Kurtuluş karakterlerine hayat veren Cihangir Ceyhan, geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Şimdilerde TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul'da "Ali Tuna" karakterini canlandıran Ceyhan, gündemde yer alıyor.

Cihangir Ceyhan hakkında bilgiler yoğun olarak araştırılırken, nereli olduğu ise sık sık sorgulanıyor.

Ünlü oyuncunun memleketi, duyanları şaşırttı.

Bakın İstanbul'a taa nerelerden gelmiş...

ADANALI ÇIKTI

6 Şubat 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Ailenin en küçük çocuğu olan Ceyhan, baba tarafından aslen Elazığlı, anne tarafından Diyarbakırlıdır.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümünden mezun olan Cihangir Ceyhan, iki buçuk yıl İstanbul’da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır.

Eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana‘ya dönmüştür.