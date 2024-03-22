Çimen'le imam nikahı kıymıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Gökhan'ı bakın kim çıktı Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'le imam nikahı kıydıktan sonra sosyal medyada gündeme oturan Gökhan karakteri bakın kim çıktı. Meğer o dizide de rol almış...

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Dizi tutkunlarını ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerinde Gökhan karakteriyle karşımıza çıkan Hasan Emre Avcı, adeta dizi dünyasına damga vuruyor.

Özellikle Çimen sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizinin son bölümlerinde Çimen'in Gökhan'la evlendiğini duyurmasıyla birlikte, sosyal medyada Hasan Emre Avcı tartışma konusu yarattı.

Öte yandan ünlü oyuncunun kim olduğu da merak ediliyor. Bakın daha önce hangi dizide rol almış.

Meğer o dizide oynamış

Tiyatro dünyasının yetenekli isimlerinden Hasan Emre Avcı, son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla adını geniş kitlelere duyurmaya başladı.

Matematik öğretmeni olan eşi Mürvet Avcı ve kızı Alya ile mutlu bir aile hayatı süren Hasan Emre Avcı, sahne ve ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Kızılcık Şerbeti'ndeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Hasan Emre Avcı, daha önce Sakla Beni dizisinde de rol almıştı.